Военный суд Бахрейна приговорил шесть человек к смертной казни

Шесть человек приговорены к смертной казни по приговору военного суда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

По предварительным данным, осужденные готовили покушение на членов командования армии Бахрейна. По данным иранского агентства «Мехр», большинство осужденных — шииты.

Бахрейн в последние годы переживает острый внутриполитический кризис, в основе которого лежат противоречия между правящим суннитским меньшинством и шиитским большинством населения.

В середине августа Бахрейн обвинил руководство Катара в поддержке вспыхнувших в 2011 году антиправительственных волнений в королевстве.