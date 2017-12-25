Военный суд Бахрейна приговорил шесть человек к смертной казни
Шесть человек приговорены к смертной казни по приговору военного суда.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
По предварительным данным, осужденные готовили покушение на членов командования армии Бахрейна. По данным иранского агентства «Мехр», большинство осужденных — шииты.
Бахрейн в последние годы переживает острый внутриполитический кризис, в основе которого лежат противоречия между правящим суннитским меньшинством и шиитским большинством населения.
В середине августа Бахрейн обвинил руководство Катара в поддержке вспыхнувших в 2011 году антиправительственных волнений в королевстве.