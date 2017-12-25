Цех по ремонту техники загорелся в Иркутской области

Цех по ремонту техники загорелся на территории Транссибирской лесной компании в Иркутской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Строение горит в населенном пункте Толстый Мыс, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Эвакуированы 40 человек персонала и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что частная газозаправка горит на 65-м км трассы М-5 «Урал». Происходит факельное горение, высота факела составляет порядка 10 м.