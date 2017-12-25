Частная газозаправка горит в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья горит частная газозаправочная станция. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области.

Сообщается, что горит заправка на 65-м км трассы М-5 «Урал». Пожар возник в насосной установке по перекачке газа. Происходит факельное горение, высота факела составляет порядка 10 м. На месте ЧП сейчас работают пожарные.

Портал iz.ru писал о пожаре, который произошел на крыше ресторана в центре Москвы. Возгорание возникло в заведении на улице Мантулинской, д. 10.