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Частная газозаправка горит в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Раменском районе Подмосковья горит частная газозаправочная станция. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области.

Сообщается, что горит заправка на 65-м км трассы М-5 «Урал». Пожар возник в насосной установке по перекачке газа. Происходит факельное горение, высота факела составляет порядка 10 м. На месте ЧП сейчас работают пожарные.

Портал iz.ru писал о пожаре, который произошел на крыше ресторана в центре Москвы. Возгорание возникло в заведении на улице Мантулинской, д. 10.

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