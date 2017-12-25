Затоплена сцена Немецкой оперы в Берлине

Технический дефект стал причиной затопления сцены Немецкой оперы в Берлине. Недостаток обнаружен в системе пожаротушения, отменены два балета «Щелкунчик», которые должны были состояться в понедельник.

Об этом сообщается на сайте Немецкой оперы, руководство учреждения сожалеет об отмене балета.

«К настоящему моменту пока нельзя сказать, будут ли проводиться выступления в период с 26 по 31 декабря и в какой форме», — отмечается в сообщении. Приостановлена продажа билетов до Нового года. Ремонт в Немецкой опере длился семь лет, здание открыли после ремонта несколько недель назад, сообщает «РИА Новости».

Портал iz.ru сообщил ранее, что главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа лишился сразу трех мест работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах.