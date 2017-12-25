Прямой эфир

Затоплена сцена Немецкой оперы в Берлине

0
Фото: Global Look Prees/Bresadola/drama-berlin.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Технический дефект стал причиной затопления сцены Немецкой оперы в Берлине. Недостаток обнаружен в системе пожаротушения, отменены два балета «Щелкунчик», которые должны были состояться в понедельник.

Об этом сообщается на сайте Немецкой оперы, руководство учреждения сожалеет об отмене балета.

«К настоящему моменту пока нельзя сказать, будут ли проводиться выступления в период с 26 по 31 декабря и в какой форме», — отмечается в сообщении. Приостановлена продажа билетов до Нового года. Ремонт в Немецкой опере длился семь лет, здание открыли после ремонта несколько недель назад, сообщает «РИА Новости».

Портал iz.ru сообщил ранее, что главный дирижер Лондонского королевского филармонического оркестра Шарль Дютуа лишился сразу трех мест работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Герой радиоэфира Кот Мурыч стал персонажем оперы в Мариинском театре
Десять театральных площадок появятся в центре Москвы к Новому году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017