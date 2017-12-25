Подросток задохнулся во время упражнений с канатом на шведской стенке

Правоохранительные органы в Волгоградской области проводят проверку по факту смерти 15-летнего мальчика во время спортивных трюков. Инцидент произошел в жилом доме в станице Филоновская Новоаннинского района.

Подросток и его восьмилетний брат играли вдвоем в детской комнате. Старший решил показать младшему несколько трюков с канатом на шведской стенке. Девятиклассник пытался продемонстрировать, что будет, если накинуть канат на шею и отпустить руки. Подросток не оценил заранее опасность трюка, а когда понял, что задыхается, не успел найти опору. Его брат растерялся и не сумел быстро помочь. Об этом сообщает ресурс novostivolgograda.ru. В результате школьник погиб от удушья.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ребенка убило током во время принятия ванны в подмосковном Воскресенске. Мальчику было восемь лет, и он болел аутизмом. В ванной комнате находился обогреватель, и когда мать отвлеклась, сын уронил его в воду. От разряда тока он погиб.