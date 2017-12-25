Мужчина угрожал самоподрывом около здания гордумы в Челябинске

В Челябинске местный житель угрожал подорвать себя. Он выкрикивал угрозы, сидя в припаркованном автомобиле у здания городской думы.

Сообщается, что отговорить мужчину удалось председателю Челябинской городской думы Станиславу Мошарову. По его словам, водитель кричал из салона, что намерен подорвать себя, если его требования, которые он говорил на английском языке не будут выполнены.

К зданию гордумы через несколько минут прибыли пожарные, спасатели, медики и полиция. Мотивы поступка мужчины пока не разглашаются. Мошаров предложил ему встретиться во вторник в рамках обычного приема граждан.

Портал iz.ru писал о что, что число жертв взрыва, прогремевшего днем 26 декабря года в Кабуле, увеличилось до 18 человек, среди погибших — восемь сотрудников полиции. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник рядом с рестораном, где находилась группа афганских госслужащих.