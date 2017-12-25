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Пенсионерка заплатила мошенникам почти 400 тыс. рублей в Красноярске

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Пенсионерка заплатила мошенникам почти 400 тыс. рублей в течение двух дней в Красноярске, сообщила пресс-служба Межмуниципального управления МВД «Красноярское».

В отделение полиции с заявлением обратилась 81-летняя жительница Кировского района города Красноярска с тем, что у нее обманом выманили деньги. В ходе работы полицейскими было установлено, что женщине поступил звонок на телефон от неизвестного лица, которое сообщило о якобы положенной пенсионерке компенсации за приобретенные ею ранее биологически активные добавки, сообщило ИА KrasnoyarskMedia.

По словам звонившего, чтобы вернуть потраченное, женщина должна была оплатить страховку и налог. В течение двух дней на счет мошенников ею были переведены средства на сумму почти 400 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников будет ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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