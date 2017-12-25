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Жители Челябинска вторую неделю жалуются на запах гари и смог

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Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности сохраняются в Челябинске уже две недели. Жители региональной столицы, а также Коркино, поселка Октябрьский и Старокамышинска все выходные писали в соцсетях об удушливом химическом запахе в воздухе и гари.

По словам очевидцев, в понедельник утром на трассе возле поселка Октябрьский все затянуто темно-серой дымкой и невооруженным глазом видно, как этот шлейф ползет к областному центру.  Видимость составляет 50–100 м. Загазованность отмечали и в Старокамышинске. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ». Жалобы поступали также от жильцов многоэтажных домов в районе вокзала Челябинска. По информации  минэкологии региона, передвижная лаборатория выявила превышение по формальдегиду 1,64 ПДК. 

Напомним, в середине декабря дым и запах жженой пластмассы наблюдался на Комсомольской площади. Гарью пахло также на улице Свободы и в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, на северо-западе города ощущался стойкий химический запах.

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