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В Чикаго мужчина месяц игнорировал смерть жены

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Фото: Global Look Press/Hexianfeng
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Житель Чикаго (штат Иллинойс) месяц не замечал, что его жена умерла. Об этом сообщает издание Chicago Sun Times со ссылкой на данные полиции.

На допросе 60-летний Стивен Сейлер заявил, что замечал странный запах из спальни на протяжении месяца, но решил не проверять, что происходит с его супругой.

Его жену, 58-летнюю Тамару Уилсон, обнаружили лишь после звонка ее дочери в полицию, которая стала беспокоиться из-за того, что мать долго не выходила на связь. Тело женщины обнаружили 10 декабря полностью обнаженной, она была прикрыта лишь куском синего брезента.

Ее муж заявил, что не знал, что она мертва, но полицейские считают, что он лжет. 

Ранее, в декабре, жительница Германии весом 145 кг скончалась после того, как упала в ванну и не смогла из нее выбраться. Ее муж позвонил в экстренные службы лишь через 10 дней. К моменту приезда спасателей женщина уже была мертва не менее двух дней.

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