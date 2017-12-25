Роскомнадзор проверил покрытие мобильной связью федеральных трасс

Специалисты Роскомнадзора и подведомственной радиочастотной службы подвели итоги обследования покрытия услугами мобильной связи операторов «большой четверки» 30 федеральных автотрасс в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что стопроцентное покрытие хотя бы одним из сотовых операторов обеспечивается только на 16 автодорогах. Лучшая доступность мобильной связи на трассах отмечается в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Худшее покрытие наблюдается на трассах М-52 «Чуйский тракт», М-54 «Енисей» в Сибири и М-56 «Лена» на Дальнем Востоке. Примерная протяженность необеспеченных связью участков составляет более 400 км. В ведомстве пояснили, что главной причиной недостаточного покрытия является отсутствие необходимой инфраструктуры.

Портал iz.ru писал о том, что более чем в половине случаев источником помех мобильной связи являются не ошибки операторов связи, а самовольно установленные устройства для усиления сигнала сотовой связи. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что использование «купленных на рынке» нелегальных ретрансляторов «почти неминуемо приведет к значительному ухудшению сигнала у соседей».