Новую электричку запустили в Омской области впервые за 17 лет

В Омской области появится дополнительный, уже четвертый по счету пригородный маршрут на самом востребованном среди пассажиров участке Омск–Исилькуль. Новые поезда в регионе не вводили с 2000 года. На скорой электричке можно будет доехать до Исилькуля за два часа. Презентация маршрута назначена на 27 декабря.

Электропоезд будет дневным с пятью остановками. Об этом информирует РИА «Омск-информ». Время в пути будет на полчаса меньше, чем у других составов на том направлении, отметили в компании «Омск-пригород».

Напомним, в 2018 году не планируется повышать стоимость проезда в электричках и плацкартных вагонах дальнего следования. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании по тарифному регулированию железнодорожных перевозок на 2018 год и долгосрочную перспективу. Одновременно премьер-министр предложил ввести штраф за порожний пробег вагонов в случаях, если грузоотправитель не воспользовался электронной торговой площадкой «Грузовые перевозки».