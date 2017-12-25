Пожар произошел в филиппинском торговом центре, есть жертвы

40 человек погибли в пожаре в филиппинском торговом центре. Возгорание началось на третьем этаже здания. Огонь тушат вторые сутки. Спасатели уже нашли тело одного из погибших. Выбраться удалось не всем: выходы заблокировал огонь. А на юге Филиппин бушует тропический шторм. Циклон вызвал наводнения и оползни. Количество жертв превысило сотню человек. Несколько десятков филиппинцев пропали без вести. На территории страны открыли 608 центров эвакуации. Убежища смогут принять 44 тысячи человек. МЧС России отправило на остров третью партию гуманитарной помощи.