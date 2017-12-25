Сильный снегопад ожидается в новогоднюю ночь во Владивостоке, сообщил начальник Приморского управления гидрометеорологической службы Борис Кубай.

С середины недели над Желтым морем может начать образовываться снежный циклон, который принесет с собой метели, сильные снегопады и штормовой ветер. В новогоднюю ночь он может подойти к Владивостоку, сообщило ИА PrimaMedia.

В такие погодные условия резко возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим глава Промгидромета рекомендует всем, кто собрался в дальние поездки 31 декабря и 1 января 2018 года, воздержаться от поездок в эти дни или перенести их на другие даты.