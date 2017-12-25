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СМИ узнали о закупке американскими компаниями советских самолетов

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Фото: Global Look Prees/Viktor Chernov
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Несколько американских компаний приобретают военные самолеты российского или советского производства и предоставляют их для проведения тренировок, в том числе военным США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал журнала National Interest.

В список компаний, которые могут оказывать такие услуги, как отмечается в материале, входят Air USA, Tactical Air Support, Draken International и Pride Aircraft.

У первой, согласно информации на ее официальном сайте, есть два истребителя МиГ-29. На сайте фирмы сообщается, что обе машины изготовлены в СССР и «импортированы из бывшей советской республики».

В распоряжении Draken International имеются истребители МиГ-21. На сайте компании сообщается, что недавно она приобрела на Украине боевые самолеты Су-27.

По данным National Interest, истребитель Су-27 был замечен во время имитации воздушного боя с самолетом F-16 недалеко от авиабазы Неллис в американском штате Невада.

В статье приводятся слова американского пилота Джерри Гэллопа, который в прошлом ездил на Украину и участвовал в сделке по приобретению двух самолетов Су-27.

Ранее 25 декабря сообщалось, что министерство обороны Японии рассматривает вопрос о закупке новейших американских боевых самолетов пятого поколения F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки для оснащения своих вертолетоносцев.

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