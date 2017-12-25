Музей звукозаписи открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появился Музей звукозаписи. Коллекция состоит из более 15 тыс. треков на разных носителях: лентах, кассетах, пластинках и др. Также там можно будет увидеть около 300 видов звукозаписывающей аппаратуры разных эпох. Экспонаты собирал в течение всей жизни сотрудник «Музея истории радио» Борис Кошелев.

Посетители экскурсии услышат первую в мире звукозапись, которая была сделана Томасом Эдисоном чуть более 140 лет назад. Также для прослушивания доступны голоса Юрия Гагарина, Владимира Маяковского, Владимира Ленина, Александра Блока, Льва Толстого и многих других. Кроме того, проигрываться будут дореволюционные пластинки, передает ТагилСити.Ру.

Борис Кошелев планирует подарить коллекцию государству. Первая экспозиция называется «История механической звукозаписи», сообщает E1.ru.

Как ранее писал портал iz.ru, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин выступил с инициативой о восстановлении дома Ипатьева в Екатеринбурге, снесенного в 1977 году. Теперь на его месте находится Храм-на-Крови, построенный в 2003-м. По словам Капустина, в архиве сохранились чертежи здания, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.