Прямой эфир

Музей звукозаписи открылся в Екатеринбурге

0
Фото: Global Look Prees/michael steiner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге появился Музей звукозаписи. Коллекция состоит из более 15 тыс. треков на разных носителях: лентах, кассетах, пластинках и др. Также там можно будет увидеть около 300 видов звукозаписывающей аппаратуры разных эпох. Экспонаты собирал в течение всей жизни сотрудник «Музея истории радио» Борис Кошелев.

Посетители экскурсии услышат первую в мире звукозапись, которая была сделана Томасом Эдисоном чуть более 140 лет назад. Также для прослушивания доступны голоса Юрия Гагарина, Владимира Маяковского, Владимира Ленина, Александра Блока, Льва Толстого и многих других. Кроме того, проигрываться будут дореволюционные пластинки, передает ТагилСити.Ру.

Борис Кошелев планирует подарить коллекцию государству. Первая экспозиция называется «История механической звукозаписи», сообщает E1.ru.

Как ранее писал портал iz.ru, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин выступил с инициативой о восстановлении дома Ипатьева в Екатеринбурге, снесенного в 1977 году. Теперь на его месте находится Храм-на-Крови, построенный в 2003-м. По словам Капустина, в архиве сохранились чертежи здания, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тобольске будет воссоздана оранжерея семьи Николая II
«Ельцин-центр» извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова
«Ельцин-центр» извинился перед европейскими музеями за слова Михалкова
Ранее российский режиссер сравнил врученную центру награду «Лучший европейский музей-2017» с железным крестом вермахта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017