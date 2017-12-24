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В Москве мужчина зарезал приятеля в пьяной ссоре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в квартире на ул. Маршала Чуйкова, д. 11. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в ходе которой 30-летний подозреваемый нанес своему оппоненту проникающие колото-резаное ранение грудной клетки.

Мужчина 1966 года рождения был доставлен в больницу с ранением сердца, множественными ранениями легкого и ранением межреберной артерии. Врачам не удалось его спасти, передает агентство городских новостей «Москва».

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