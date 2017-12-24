РФ отказалась поддержать конференцию ООН об охране природы в море

Россия не поддержала решение Генеральной Ассамблеи ООН о созыве международной конференции с целью составления соглашения об охране морского биоразнообразия.

Соответствующая резолюция была принята без голосования, несмотря на призывы Москвы не форсировать разработку договора. Первая сессия конференции состоится 4–17 сентября 2018 года. В резолюции подчеркивается, что конференция и ее результаты «не должны ослаблять уже существующие правовые акты и рамки».

Представитель делегации РФ Лариса Чернышева заявила, что в ходе обсуждения вопроса «озвучивались радикальные подходы, способные подорвать существующий правовой режим», а также проявился «крайний разброс позиций, отсутствие настроя находить точки соприкосновения», передает ТАСС.

В этой ситуации Россия не видит «разумных оснований для созыва дипломатической конференции», указала представитель РФ.