Прощание с лингвистом Зализняком пройдет в РАН

Декан исторического факультета МГУ Иван Тучков сообщил, что прощание с лингвистом Андреем Зализняком должно состояться в Российской академии наук (РАН).

«Прощание, я думаю, будет в академии наук, а не в университете», — сказал Тучков «РИА Новости».

Одной из основных вех деятельности академика РАН считается изучение «Слова о полку Игореве» — Зализняк сумел доказать подлинность произведения.

Напомним, выдающийся ученый скончался на 83-м году жизни. Он также известен работами по русскому словообразованию и акцентологии. Исследовал новгородские берестяные грамоты.