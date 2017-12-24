Украинский радиоведущий умер по дороге с корпоратива

Радиоведущий украинской станции «Люкс ФМ» Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа, умер в воскресенье, 24 декабря, возвращаясь домой с корпоратива.

«Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не приехал — по дороге у него случился инфаркт», — рассказал отец радиоведущего Игорь Мосесов порталу ZAXID.NET.

Как отмечает портал, у 43-летнего ведущего осталась жена и трое несовершеннолетних детей.