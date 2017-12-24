Прямой эфир

Украинский радиоведущий умер по дороге с корпоратива

0
Фото: Global Look Press/Philippe Lissac
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиоведущий украинской станции «Люкс ФМ» Олег Мосесов, известный под псевдонимом Олег Середа, умер в воскресенье, 24 декабря, возвращаясь домой с корпоратива.

«Ночью Олег возвращался домой после корпоративной вечеринки, на которой работал ведущим. Еще похвастался, что очень удачно отработал. Но домой не приехал — по дороге у него случился инфаркт», — рассказал отец радиоведущего Игорь Мосесов порталу ZAXID.NET.

Как отмечает портал, у 43-летнего ведущего осталась жена и трое несовершеннолетних детей. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017