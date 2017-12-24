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Песня Jingle Bells была написана не к Рождеству

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aliona Nikolaievych
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Считающаяся рождественской песня Jingle Bells была написана к Дню благодарения.

Сочиненная в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом композиция, в оригинале называлась One Horse Open Sleigh. 

Как отмечает издание The Mirror, люди могли счесть, что песня посвящена Рождеству из-за упоминания в ней саней, считающихся атрибутом Санта-Клауса. 

День благодарения отмечается в США в последний четверг ноября. В этот день в Соединенных Штатах вспоминают первых поселенцев и благодарят Бога за урожай. 

Как сообщал портал iz.ru, в кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской улице в Москве вечером 24 декабря состоится рождественская служба.

Для последователей католической церкви и общины протестантских деноминаций в ночь на 25 декабря наступает сочельник. 

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