Песня Jingle Bells была написана не к Рождеству

Считающаяся рождественской песня Jingle Bells была написана к Дню благодарения.

Сочиненная в 1857 году Джеймсом Пьерпонтом композиция, в оригинале называлась One Horse Open Sleigh.

Как отмечает издание The Mirror, люди могли счесть, что песня посвящена Рождеству из-за упоминания в ней саней, считающихся атрибутом Санта-Клауса.

День благодарения отмечается в США в последний четверг ноября. В этот день в Соединенных Штатах вспоминают первых поселенцев и благодарят Бога за урожай.

Как сообщал портал iz.ru, в кафедральном католическом соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской улице в Москве вечером 24 декабря состоится рождественская служба.

Для последователей католической церкви и общины протестантских деноминаций в ночь на 25 декабря наступает сочельник.