Скончался лингвист Андрей Зализняк

Скончался советский и российский лингвист Андрей Зализняк. Об этом в своем Facebook сообщил сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

Андрей Зализняк — доктор филологических наук, академик РАН. Он известен работами по русскому словообразованию и акцентологии. Исследовал новгородские берестяные грамоты и «Слова о полку Игореве». Один из основателей Московской школы компаративистики и автор «Грамматического словаря русского языка».