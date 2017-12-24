Полиция Москвы сообщила об участии 300 человек в несанкционированной акции

Порядка 300 человек приняли участие в несанкционированной акции в Лермонтовском сквере в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, в парке собралось много журналистов и блогеров. Полицейские не реагировали на участников акции и не предпринимали никаких действий. Данных о задержаниях не поступало. Кроме полицейских, территорию сквера патрулировали сотрудники спецподразделений Росгвардии, передает ТАСС.

Напомним, ранее правоохранительные органы призвали граждан воздержаться от участия в мероприятии. Организаторам акции была предложена альтернативная площадка для ее проведения.