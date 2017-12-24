Власти Москвы рекомендовали Яшину изучить законы о проведении акций

Власти Москвы рекомендовали главе совета депутатов Красносельского района Илье Яшину изучить законодательство, прежде чем устраивать массовые акции. Об этом заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он отметил, что префектура ЦАО отказала Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере в связи с несоблюдением им срока подачи уведомления и отсутствием необходимого пакета документов.

Черников подчеркнул, что Яшин должен был согласовать заявку на проведении акции за месяц до назначенной даты и публично обозначить статус проводимого им мероприятия не позднее чем за 20 дней до него.

«Пусть внимательно изучает нормативно-правовую базу, мы уже об этом говорили. Сложно говорить на тему, когда люди осознанно идут на протест, удовлетворяя свои политические амбиции», — приводит слова Черникова «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, столичная полиция ранее предостерегла москвичей от участия в несанкционированной акции у Лермонтовского сквера, отметив, что для ее пресечения будут приняты меры.