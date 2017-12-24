В отношении Яшина составили протокол об административном правонарушении

Полиция составила материал об административном правонарушении в отношении главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, проводившего несанкционированную акцию в Москве.

«В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Там отметили, что публичное мероприятие 24 декабря в Лермонтовском сквере судом признано незаконным. По данным ГУ МВД, на мероприятии находилось около 300 человек, из которых примерно половина — представители СМИ и блогеры.

Ранее сообщалось, что Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла Яшина от проведения несогласованной акции у Лермонтовской площади.



