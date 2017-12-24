Прямой эфир

Режиссер Гильермо дель Торо рассказал о встрече с НЛО

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Maks Him
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер Гильермо дель Торо рассказал, что в молодости видел неопознанный летающий объект (НЛО).

По словам мексиканского сценариста, это произошло у шоссе близ города Гвадалахара, где они с другом «хотели выпить пива». Они заметили в небе быстро передвигающийся яркий объект.

«Я знаю, что это ужасно, но я видел НЛО. Мы увидели свет на горизонте, который был супербыстрым, а не линейным. Это была летающая тарелка с мигающими огоньками — такое клише. Я бы хотел сказать, что они (НЛО. — Прим. iz.ru)  не такие, как вы их себе представляете. Но они, увы, именно такие», — заявил дель Торо в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, они с другом испытали самый настоящий «первобытный ужас» и были настолько под впечатлением, что сразу же уехали, забыв про свои планы.

Известность Гильермо дель Торо в 1993 году принес фильм «Хронос».

На его счет множество фильмов, в том числе «Хребет Дьявола», «Блейд», «Лабиринт Фавна», «Хэллбой», «Багровый пик», сериал «Штамм».

В сентябре его картина «Форма воды» стала лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«КиноПоиск» назвал лучшие российские и зарубежные фильмы 2017 года
Россияне определили лучшие фильмы и сериалы уходящего года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017