Режиссер Гильермо дель Торо рассказал о встрече с НЛО

Режиссер Гильермо дель Торо рассказал, что в молодости видел неопознанный летающий объект (НЛО).

По словам мексиканского сценариста, это произошло у шоссе близ города Гвадалахара, где они с другом «хотели выпить пива». Они заметили в небе быстро передвигающийся яркий объект.

«Я знаю, что это ужасно, но я видел НЛО. Мы увидели свет на горизонте, который был супербыстрым, а не линейным. Это была летающая тарелка с мигающими огоньками — такое клише. Я бы хотел сказать, что они (НЛО. — Прим. iz.ru) не такие, как вы их себе представляете. Но они, увы, именно такие», — заявил дель Торо в интервью изданию The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, они с другом испытали самый настоящий «первобытный ужас» и были настолько под впечатлением, что сразу же уехали, забыв про свои планы.

Известность Гильермо дель Торо в 1993 году принес фильм «Хронос».

На его счет множество фильмов, в том числе «Хребет Дьявола», «Блейд», «Лабиринт Фавна», «Хэллбой», «Багровый пик», сериал «Штамм».

В сентябре его картина «Форма воды» стала лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.