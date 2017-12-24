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Обновленная Nokia E71 выйдет в 2018 году

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Фото: Global Look Press/Caro/Olaf Jandke
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Компания HMD Global, которая выкупила бренд Nokia, перевыпустит смартфон E71 в 2018 году.

Обновленную модель, которая была одной из самых популярных в мире, оснастят полноценной QWERTY-клавиатурой, дисплеем в 3,5 дюйма, а также процессором Qualcomm Snapdragon 205 с поддержкой 4G, пишет Gizmochina.

Камера у Nokia E71 будет одна с разрешением 3 Мп.

При этом телефон оснастят 1 Гб оперативной памяти и накопителем на 8 Гб с поддержкой карт памяти.

Сколько SIM-карт будет вмещать модель, пока неизвестно.

Предполагается, что цена телефона будет варьироваться от $150 до $300.

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