Обновленная Nokia E71 выйдет в 2018 году
Компания HMD Global, которая выкупила бренд Nokia, перевыпустит смартфон E71 в 2018 году.
Обновленную модель, которая была одной из самых популярных в мире, оснастят полноценной QWERTY-клавиатурой, дисплеем в 3,5 дюйма, а также процессором Qualcomm Snapdragon 205 с поддержкой 4G, пишет Gizmochina.
Камера у Nokia E71 будет одна с разрешением 3 Мп.
При этом телефон оснастят 1 Гб оперативной памяти и накопителем на 8 Гб с поддержкой карт памяти.
Сколько SIM-карт будет вмещать модель, пока неизвестно.
Предполагается, что цена телефона будет варьироваться от $150 до $300.