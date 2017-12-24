Умер первый командир сверхзвукового лайнера Ту-144

Ушел из жизни первый командир сверхзвукового самолета Ту-144 Борис Кузнецов. Об этом iz.ru в воскресенье, 24 декабря, сообщил сын пилота Игорь Кузнецов. Летчик скончался в одном из подмосковных санаториев 22 декабря.

Борис Кузнецов был командиром первого коммерческого рейса советского сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144, который состоялся 40 лет назад: 1 ноября 1977 года из Москвы (Домодедово) в Алма-Ату.

«В этих полетах возили по 8 т разного оборудования на борту. Скорости на испытаниях доходили до 2,3 Маха, высота — до 23 тыс. м — там военные-то мало еще летали. На такой высоте разреженность воздуха большая — самолет вяло рулей слушается. И вот мы с обычной техники на такие высоты и скорости!!! Кураж был, конечно, что говорить», — рассказывал Кузнецов в интервью корпоративной газете авиакомпании S7 Airlines.

Расстояние в 3,2 тыс. км от Москвы до Алма-Аты сверхзвуковой Ту-144 преодолевал в два раза быстрее, чем обычный реактивный самолет. Цена билета была — 80 рублей, на 22 рубля дороже, чем на стандартный рейс.

«Снижение начиналось где-то за 400 км, на обычном самолете иней может появиться на обшивке, а тут в кабине возле лица — как будто горячий утюг стоит, обжечься можно. Жар накапливался на эшелоне. На снижении скорость теряется, и на земле уже холодненький самолет. На посадке парашюты всегда выпускали, как на Ту-104», — рассказывал Кузнецов.

Эксплуатация Ту-144 в Советском Союзе прекратилась в середине 1978 года после катастрофы этого типа самолета в Подмосковье. В общей сложности эти лайнеры перевезли 3284 пассажира, совершив 55 пассажирских рейсов.