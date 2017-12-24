Путин встретится в понедельник с руководством Совфеда и Госдумы
Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совфеда и Госдумы, а также профильных комитетов двух палат. Мероприятие состоится в понедельник, 25 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что участники встречи подведут итоги деятельности парламента страны.
Помимо прочего, будут затронуты актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на предстоящий год.