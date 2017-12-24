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Путин встретится в понедельник с руководством Совфеда и Госдумы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совфеда и Госдумы, а также профильных комитетов двух палат. Мероприятие состоится в понедельник, 25 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что участники встречи подведут итоги деятельности парламента страны.

Помимо прочего, будут затронуты актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на предстоящий год.

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