Путин встретится в понедельник с руководством Совфеда и Госдумы

Президент РФ Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совфеда и Госдумы, а также профильных комитетов двух палат. Мероприятие состоится в понедельник, 25 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что участники встречи подведут итоги деятельности парламента страны.

Помимо прочего, будут затронуты актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на предстоящий год.