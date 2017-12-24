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Севший в Хабаровске из-за смерти пассажирки самолет вылетел в Сеул

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bayne Stanley
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Совершивший внеплановую посадку в Хабаровске самолет авиакомпании Korean Air вылетел в Сеул.

Об этом сообщила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко. 

«Самолет вылетел из Хабаровска в 21:07 (14:07 мск). Направился по маршруту в Сеул», — приводит ее слова «Интерфакс»

Как отмечает агентство, тело скончавшейся пассажирки находится на борту самолета.

Портал iz.ru ранее сообщал, что следовавший из Вашингтона в Сеул лайнер Boeing-777 совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за сердечного приступа пассажирки.

Гражданка США скончалась на борту самолета до того, как он приземлился. По предварительной версии, погибшая страдала от сердечной недостаточности.  

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