Севший в Хабаровске из-за смерти пассажирки самолет вылетел в Сеул

Совершивший внеплановую посадку в Хабаровске самолет авиакомпании Korean Air вылетел в Сеул.

Об этом сообщила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

«Самолет вылетел из Хабаровска в 21:07 (14:07 мск). Направился по маршруту в Сеул», — приводит ее слова «Интерфакс».

Как отмечает агентство, тело скончавшейся пассажирки находится на борту самолета.

Портал iz.ru ранее сообщал, что следовавший из Вашингтона в Сеул лайнер Boeing-777 совершил экстренную посадку в Хабаровске из-за сердечного приступа пассажирки.

Гражданка США скончалась на борту самолета до того, как он приземлился. По предварительной версии, погибшая страдала от сердечной недостаточности.