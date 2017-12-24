Велопробег Дедов Морозов прошел в Татарстане

В преддверии Нового года Деды Морозы устроили праздничный велозаезд по городу Альметьевску в Татарстане. Праздничная акция состоялась 23 декабря.

Пробег стартовал от Молодежного центра. Участники прокатились на велосипедах по центральной улице города, иногда останавливаясь, чтобы поздравить горожан с наступающим праздником. Так, на площади Нефтяников Деды Морозы поговорили с детьми и подарили им угощения, пишет ИА «Татар-информ».

За первую неделю декабря самыми популярными покупками для детей в РФ стали снежколепы и машинки с инерционным эффектом движения. Об этом свидетельствуют предоставленные «Известиям» данные оператора Сбербанка «Платформа ОФД» от онлайн-касс российских магазинов. Отмечается, что в уходящем году родители готовы потратить на подарки детям сумму, которая значительно превышает уровень 2016 года.