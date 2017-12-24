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Житель Пензенской области устроил пожар в чужой квартире

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Житель Пензы умышленно устроил пожар в чужой заброшенной квартире в жилом доме барачного типа. Мужчина поджег в помещении старые тряпки, чтобы посмотреть, как они горят, после чего он скрылся с места преступления, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в Кузнецке. Ставшие очевидцами местные жители незамедлительно вызвали сотрудников МЧС. В одной из квартир находились пожилые люди, которые успели покинуть помещение. В результате сгорели кровля строения, квартира и пострадало имущество.

Правоохранители установили, что долгое время в этой квартире никто не жил, так как ее прежние владельцы проживают за пределами региона. В помещении отсутствовали окна и двери, что позволило мужчине беспрепятственно проникнуть внутрь. Сумма ущерба, причиненного гражданам в результате пожара, превысила 200 тыс. рублей.

Задержанным оказался 20-летний житель Кузнецка, свою вину в содеянном он отрицать не стал. Он признался, что решил устроить пожар, когда гулял возле дома.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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