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Фигуристка Медведева выступит на ЧЕ в Москве впервые после травмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит на чемпионате Европы (ЧЕ) в Москве.

Спортсменка вошла в состав национальной команды для участия в ЧЕ, список которой опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Всего в списке 18 человек.

Президент федерации Александр Горшков назвал решение о включении Медведевой ожидаемым, так как ее кандидатуру предложил тренерский совет ФФККР.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 15 по 21 января 2018 года.

Ранее Медведева пропустила чемпионат России по рекомендации врачей, так как восстанавливалась после травмы ноги.

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