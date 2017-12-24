ФК «Милан» собирается вернуть уволенного месяц назад тренера

Итальянский футбольный клуб «Милан» в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на итальянские СМИ, сменить Гаттузо на посту наставника может Винченцо Монтелла, который ранее уже тренировал клуб и был отправлен в отставку.

Отмечается, что контракт с Монтеллой до сих пор не был расторгнут и при желании сторон специалист может вернуться.

«Милан» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии девятое место, отставая от лидирующего «Наполи» на 21 очко.

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