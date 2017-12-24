Многокилометровые пробки образовались на границе Украины с Евросоюзом

На границе на въезд в Украину со стороны стран Евросоюза образовались многокилометровые очереди из автомобилей. Об этом сообщил пресс-секретарь украинской госпогранслужбы Олег Слободян.

Он, в частности, отметил, что на КПП «Ягодин» на границе Польши и Украины собралось около 900 автомобилей.

По его словам, в пробках стоят работающие за границей граждане Украины, которые возвращаются домой на новогодние праздники.

«С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом», — приводит телеканал «Звезда» слова Слободяна.