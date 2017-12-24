Собчак отложила подачу в ЦИК документов для выдвижения на выборы

Журналистка Ксения Собчак отложила до понедельника подачу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов для выдвижения на президентские выборы.

«Ксения Собчак перенесла приезд в ЦИК на понедельник, 12:30», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения пресс-службы ЦИК.

Как отмечает агентство, ожидалось, что журналистка подаст документы в воскресенье, 24 декабря.

Портал iz.ru сообщал, что партия «Гражданская инициатива» накануне официально объявила о выдвижении Собчак в качестве своего кандидата на пост главы государства.

Собчак представила на съезде партии свою политическую программу, которую назвала «123 трудных шага».

Выборы президента состоятся в России 18 марта 2018 года. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.