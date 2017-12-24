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Володин призвал СМИ ко сдержанности при освещении терроризма

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Фото: пресс-служба Государственной Думы/Марат Абулхатин
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Журналистам следует проявлять сдержанность при освещении информации, способной спровоцировать рост экстремистских настроений в обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Выступая в Исламабаде на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, он предложил принять в рамках ООН концепцию «добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц». 

Спикер Госдумы отметил важность привлечения к работе по формированию концепции институтов гражданского общества религиозных лидеров и экспертного сообщества.

Он напомнил об опыте России по созданию соответствующей законодательной базы, которая позволяет осуществлять досудебную блокировку в интернете ресурсов, пропагандирующих терроризм.

Как сообщал портал iz.ru, региональная межпарламентская конференция по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом стартовала в Исламабаде в воскресенье, 24 декабря. В мероприятии принимают участие делегации Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России. 

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