Володин призвал СМИ ко сдержанности при освещении терроризма

Журналистам следует проявлять сдержанность при освещении информации, способной спровоцировать рост экстремистских настроений в обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выступая в Исламабаде на первой региональной межпарламентской конференции, посвященной вопросам безопасности и борьбы с терроризмом, он предложил принять в рамках ООН концепцию «добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц».

Спикер Госдумы отметил важность привлечения к работе по формированию концепции институтов гражданского общества религиозных лидеров и экспертного сообщества.

Он напомнил об опыте России по созданию соответствующей законодательной базы, которая позволяет осуществлять досудебную блокировку в интернете ресурсов, пропагандирующих терроризм.

Как сообщал портал iz.ru, региональная межпарламентская конференция по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом стартовала в Исламабаде в воскресенье, 24 декабря. В мероприятии принимают участие делегации Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.