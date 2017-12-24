Глава «Женского диалога» подала в ЦИК документы на выдвижение

Председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова в числе первых среди представительниц прекрасного пола, собирающихся участвовать в предвыборной гонке, подала в ЦИК документы.

Как сообщает «Газета.ру», съезд «Женского диалога» выдвинул политика своим кандидатом на грядущих выборах.

Как кандидату от непарламентской партии Семериковой на этапе регистрации предстоит собрать не менее 100 тыс. подписей на свою поддержку. При этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года, соответствующее постановление было принято Советом Федерации. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.

У кандидатов на пост президента России есть три месяца для прохождения официальной процедуры выдвижения на съездах или получения поддержки на собраниях групп избирателей. В течение этого срока им также предстоит сдать документы в ЦИК, собрать подписи, провести агитацию и принять участие в дебатах.