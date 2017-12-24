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Мужчина выжил после падения с пятого этажа в Краснодаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Нетрезвый 22-летний мужчина выжил после падения с пятого этажа в Краснодаре. Молодому человеку удалось выжить из-за того, что он упал на автомобиль, припаркованный под окнами жилого дома, сообщается в сообществе «Типичный Краснодар» в социальной сети.

Отмечается, что мужчина выпал с общего балкона многоэтажного дома накануне вечером. Пострадавшим оказался житель Туапсе. У него диагностированы многочисленные переломы, мужчина доставлен в медучреждение.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Санкт-Петербурге, где из-за недосмотра родителей из окна выпала трехлетняя девочка. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 5.

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