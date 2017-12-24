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Московская полиция повторно предупредила о несанкционированном митинге

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Сотрудники столичных правоохранительных органов предупредили граждан, что намеченное на воскресенье мероприятие в Лермонтовском сквере не согласовано властями. Полиция Москвы добавила, что примет все меры для его пресечения.

Кроме того, в пресс-службе столичных правоохранительных органов отметили, что организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения.

«Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», — приводит «Интерфакс» комментарий главка. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от проведения несогласованной акции у Лермонтовской площади.

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