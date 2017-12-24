Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты РФ

Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ.

Как информирует ТАСС, Полонский, выступая перед гражданами, вкратце изложил свою предвыборную программу. Бизнесмен обратил внимание на то, что предприниматели, в отличие от политиков, более прагматичны и не заинтересованы в создании конфликтов.

Кроме того, Полонский добавил, что на последних президентских выборах в США победил его «коллега». «Будущее за людьми, которые умеют созидать», — подчеркнул Полонский.

Ранее портал iz.ru сообщал, что партия малого бизнеса России выдвинула своего председателя, предпринимателя Юрия Сидорова кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году.