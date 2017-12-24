Прямой эфир
Сюжет:

Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты РФ

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакя
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициативная группа граждан, в которую вошли 520 человек, в воскресенье выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ.   

Как информирует ТАСС, Полонский, выступая перед гражданами, вкратце изложил свою предвыборную программу. Бизнесмен обратил внимание на то, что предприниматели, в отличие от политиков, более прагматичны и не заинтересованы в создании конфликтов.

Кроме того, Полонский добавил, что на последних президентских выборах в США победил его «коллега». «Будущее за людьми, которые умеют созидать», — подчеркнул Полонский.

Ранее портал iz.ru сообщал, что партия малого бизнеса России выдвинула своего председателя, предпринимателя Юрия Сидорова кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полонский хочет построить в Крыму «город третьего тысячелетия» без виз
Полонский и Собчак провели рабочую встречу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017