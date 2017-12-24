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Британские военные в Афганистане недовольны подарками на Рождество

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Фото: Depositphotos/billiondigital
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Британские военные в Афганистане разочарованы тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов каждому из них на празднование Рождества.  

Как сообщает сайт телеканала RT, в общей сложности около 500 военных получили £500 для проведения праздничных мероприятий. В то же время американским военнослужащим из Вашингтона прислали восемь новогодних елей, индеек, украшения, подарки и копию нового фильма «Звездные войны» для совместного просмотра.

Один из британских офицеров в Кабуле отметил, что разница в подходе к собственным военным кадрам между Великобританией и Америкой ошеломляет. Из-за того, что присланных на Рождество денег не хватает даже на кофе, у солдат страдает мораль. «У нашей армии нет столько же денег, сколько у США, но даже датчане и монголы делают больше для своих военных», — добавил он. 

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