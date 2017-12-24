Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу у стран-русофобов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что страны Евросоюза перестанут идти на поводу стран-русофобов, использующих антироссийские настроения для решения личных целей. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью кипрской газете Simerini.

«В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу «наименьшего общего знаменателя» — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава российского МИДа полагает, что «раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль» нанесла серьезный ущерб российско-кипрским связям. Министр высоко оценил позицию властей Кипра, выступающих за восстановление дипломатических отношений между Россией и Евросоюзом.

«Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений», — добавил Лавров.

Он также напомнил, что российский президент Владимир Путин с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом обсуждал перспективы восстановления диалога между РФ и ЕС в октябре текущего года, сообщает телеканал «Звезда».