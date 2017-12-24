Автоэксперты назвали залог успеха для безопасной езды по льду

Российские автоэксперты составили перечень рекомендаций для безопасной езды на автомобиле по льду и снегу. Специалисты рекомендуют автомобилистам передвигаться на пониженных передачах. Водителям не следует разгоняться на потенциально опасных участках дороги. Эксперты также советуют автовладельцам передвигаться на умеренной скорости, держа педаль газа практически в одном положении. При этом не стоит тормозить даже на неровной дороге, чтобы избежать заносов.

В случае, если дорога покрыта льдом или снегом, водителям следует трогаться со второй передачи, что позволит избежать забуксовки автомобиля. Если ситуацию избежать не удалось, водителям следует сбавить обороты, чтобы избежать образования лунок под колесами. «Брать» глубокие сугробы рекомендуют с разгона, чтобы не увязнуть в них, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Чтобы избежать появления ледяного покрова на стеклах, специалисты рекомендуют часто проветривать салон автомобиля и прогревать его.