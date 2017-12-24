Среди погибших при пожаре в доме на Ямале есть двое детей

При пожаре в доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в региональном управлении МЧС.

Еще три человека доставлены в больницу.

Огонь вспыхнул в деревянном многоквартирном доме в ночь с 23 на 24 декабря, когда жильцы спали.

Прибывшие на место пожарные более пяти часов пытались справиться со стихией, говорится на сайте ведомства.

Жилой дом, по данным спасателей, ранее был частично расселен.