Среди погибших при пожаре в доме на Ямале есть двое детей
При пожаре в доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в региональном управлении МЧС.
Еще три человека доставлены в больницу.
Огонь вспыхнул в деревянном многоквартирном доме в ночь с 23 на 24 декабря, когда жильцы спали.
Прибывшие на место пожарные более пяти часов пытались справиться со стихией, говорится на сайте ведомства.
Жилой дом, по данным спасателей, ранее был частично расселен.