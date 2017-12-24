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Более 30 человек пропали без вести после пожара в ТЦ на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Frinston Lim
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В городе Давао на юге Филиппин после пожара в торговом центре NCC Mall без вести пропавшими считаются 37 человек. Вице-мэр города Паоло Дутерте заявил, что шанс выжить для них равнялся нулю. Шесть человек были спасены и госпитализированы.  

«Давайте помолимся за них», — добавил старший сын президента страны Родриго Дутерте.

Возгорание началось в магазине мебели на третьем этаже и быстро распространилось по зданию.

Причина пожара пока не известна, однако, как сообщает официальный представитель властей города Тересита Гаспан, расследование уже ведется. Филиппинский лидер Родриго Дутерте со своей дочерью Сарой, которая по совместительству является мэром города, прибыл в Давао, чтобы встретиться с пострадавшими от этой трагедии. 

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