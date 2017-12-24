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Спикер парламента Ирана предложил бороться с терроризмом сообща

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Фото: Global Look Press/State Duma Press Service/Anna Isakova
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Председатель собрания исламского совета Ирана Али Лариджани на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом заявил, что в случае солидарных действий региональных государств эта борьба будет успешна.

Как сообщает информагентство «РИА Новости», в мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, России, Китая, Пакистана и Турции.

Лариджани обратил внимание на необходимость совместных действий в ходе антитеррористических мероприятий. «Нам необходимо стать друзьями, нельзя допускать провокационных дискуссий, нельзя призывать к войне», — добавил иранский политик.

Ранее портал iz.ru сообщал, что делегация российских депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Исламабад для участия в международной конференции по борьбе с терроризмом.

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