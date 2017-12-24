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Строительная корпорация «Интеко» сменила руководителя

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Совет директоров строительной корпорации «ИНТЕКО» утвердил Михаила Жукова на должность президента.

Новый глава, ранее занимавший должность вице-президента по экономике и финансам, работает в группе компаний с 2001 года.

Бывший президент Олег Солощанский, который возглавляет одну из комиссий Общественного совета при Минстрое России и является сопредседателем Совета Национального объединения производителей стройматериалов, принял решение не входить в новый состав Совета директоров, сообщается на сайте корпорации.

Группа компаний «ИНТЕКО» — крупный российский девелопер.

В октябре 2017 года «Рост банк» консолидировал 87,5% акций корпорации. Еще 7,5% девелопера, по данным самой компании, принадлежат ООО «Сбербанк Инвестиции», а 5% — физическим лицам.

 

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