Последствия снегопада в Петербурге устраняют 900 единиц спецтехники

Около 900 единиц уборочной техники и свыше 1 тыс. дворников устраняют последствия снегопада в Санкт-Петербурге. При необходимости количество уборочных машин будет увеличено, сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

В настоящее время дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Руководители комитета намерены в ночное время контролировать ход работ по очистке улиц от снега. За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли из города более 20 кубометров снега, сообщает телеканал «78».

Напомним, ранее из-за обильного снегопада в Санкт-Петербурге произошло около 500 ДТП. Причиной множества аварий в Северной столице стала гололедица вкупе со снежным накатом и осадками. Дорожные службы будут работать в усиленном режиме до особого распоряжения. В первую очередь будут очищены центральные дороги города.