Прямой эфир
Сюжет:

Последствия снегопада в Петербурге устраняют 900 единиц спецтехники

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 900 единиц уборочной техники и свыше 1 тыс. дворников устраняют последствия снегопада в Санкт-Петербурге. При необходимости количество уборочных машин будет увеличено, сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

В настоящее время дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Руководители комитета намерены в ночное время контролировать ход работ по очистке улиц от снега. За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли из города более 20 кубометров снега, сообщает телеканал «78».

Напомним, ранее из-за обильного снегопада в Санкт-Петербурге произошло около 500 ДТП. Причиной множества аварий в Северной столице стала гололедица вкупе со снежным накатом и осадками. Дорожные службы будут работать в усиленном режиме до особого распоряжения. В первую очередь будут очищены центральные дороги города. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики прогнозируют мощный снегопад в Москве 24 декабря
Коммунальные службы в Москве переведены на усиленный режим работы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017