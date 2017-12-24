Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения

«Филадельфия Флайерз» в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уступила в серии буллитов «Коламбусу». Во встрече результативными действиями отметились два российских хоккеиста.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте — шайбу забросил защитник «Коламбуса» Сет Джонс, а ассистировал ему Артемий Панарин. На 24-й минуте «Филадельфия» восстановила статус-кво благодаря точному броску Ивана Проворова.

В основное время и в овертайм команды не сумели выявить победителя, а удачливее в серии буллитов оказались хоккеисты «Блю Джекетс», передает ТАСС.

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 38 очков. «Коламбус» с 46 очками располагается на четвертой строчке.

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