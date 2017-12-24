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В Совфеде ответили на призывы вернуть россиян в СЦКК

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Сенаторы оценили призыв западных государств вернуть российских военных наблюдателей в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Парламентарии поставили условие возвращения наблюдателей.

«Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он считает, что при этом следует превратить СЦКК «в реальный действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе» и обеспечить равное участие в его работе российских военных.

Он напомнил, что они покинули центр из-за «нежелания быть статистами в органе, который ничего не решает».

Сенатор Клинцевич также добавил, что Россия имеет много других возможностей воздействовать на ситуацию, сообщает «РИА Новости».

Западные страны должны потребовать от украинских властей «изменить поведение», чтобы вернуть россиян, считает, в свою очередь, сенатор Алексей Пушков.

Как сообщал портал iz.ru, 19 декабря в Россию вернулись 75 офицеров-наблюдателей из российской миссии в СЦКК. Военные рассказали о препятствиях их работе с украинской стороны.

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